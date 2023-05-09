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Otomobilin çarptığı yaya havada takla attı

09.05.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Alaçam ilçesinde otomobilin çarptığı yaya havada takla attı. Yaşlı adam kazayı yaralı olarak atlattı.

Otomobilin çarptığı yaya havada takla attı

Kaza, Sinop-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Necati K. yönetimindeki 57 ADS 627 plakalı otomobil, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 67 yaşındaki Hamit Şahin’e çarptı. Otomobilin çarptığı yaya havada takla atarak karşı yola düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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