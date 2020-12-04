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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

GİRESUN HABERLERİ  | 04.12.2020 23:35 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında Eynesil ilçesi Altınlı Mahallesi sahil kesiminde, Giresun istikametinden Trabzon istikametine giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 BS 255 plakalı otomobil, Müslim Başkan (26) isimli vatandaşa çarptı.

Giresun’un Eynesil ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında Eynesil ilçesi Altınlı Mahallesi sahil kesiminde, Giresun istikametinden Trabzon istikametine giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 BS 255 plakalı otomobil, Müslim Başkan (26) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Müslim Başkan yola doğru savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Müslim Başkan, Görele Devlet Hastanesine sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müslim Başkan’ın Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde ikamet ettiği ve Eynesil ilçesinde esnaflık yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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