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Otomobilin çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti

UŞAK HABERLERİ  | 15.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Uşak’ta, yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki adam, yoldan geçen bir otomobilin çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, öğlen saatlerinde Uşak - Afyonkarahisar yolu üzerinde Pasacık köyü yol ayrımında meydana geldi.

Uşak’ta, yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki adam, yoldan geçen bir otomobilin çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde Uşak - Afyonkarahisar yolu üzerinde Pasacık köyü yol ayrımında meydana geldi. İddialara göre, yol üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Mevlüt Kurtuluş (75), yolda seyir halindeki Erdinç Çakmak kontrolündeki 06 AU 8424 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kurtuluş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken sürücü Erdinç Çakmak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kurtuluş’un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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