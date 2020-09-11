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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

BİLECİK HABERLERİ  | 11.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki Muzaffer E.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki Muzaffer E. yönetimindeki 11 EA 012 plakalı otomobil, yol üzerinde Selim G.(42)’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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