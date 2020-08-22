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Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı

DÜZCE HABERLERİ  | 22.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Düzce'deki kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce'de sürücüsünün olay yerinden kaçtığı çalıntı otomobilin, elektrikli bisiklete çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı.

O.B. idaresindeki 81 AAD 786 plakalı otomobil, Aydınpınar Caddesi Erdem Sokak mevkisinde önündeki aracı solladığı sırada karşı yönünden gelen Sedat Öztürk yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Daha sonra bir evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi, olay yerinden kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan baba Sedat Öztürk ve çocukları Emir Mustafa (5) ve Muhammet Öztürk (8) ağır yaralandı.

Vatandaşların suni teneffüsle hayatta tutmaya çalıştığı baba ve oğulları, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Emir Mustafa Öztürk, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hatalı sollama yapan otomobilin elektrikli bisiklete çarpması ve vatandaşların yardıma koşması görülüyor.

Polis olay yerinden kaçan sürücü ve yanındaki kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Sürücü O.B'nin, işlediği bir suç nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında ceza aldığı ve kullandığı aracın çalıntı olduğu öğrenildi.

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