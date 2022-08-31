YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

31.08.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

U.D. idaresindeki 44 ADR 320 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi'nde kaldırımda yürüyenlere çarptı.

Kazada N.E, H.E, M.E.A, A.E.A, A.C.E. ile M.Ş.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da 320 bin makaron ele geçirildiMalatya'da 320 bin makaron ele geçirildi
Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladıGaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybettiOrdulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Malatya yaralı

Malatya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:32
İkindi
16:12
Akşam
19:06
Yatsı
20:27
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.