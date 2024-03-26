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  4. Otomobilin LPG tüpü bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı

Otomobilin LPG tüpü bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı

İHA İHA
26.03.2024 14:53
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Gaziantep’te otomobili tamir etmek isteyen bir kişi araçtaki LPG tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

Otomobilin LPG tüpü bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Küsket Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre tamir edilmek üzere oto tamircisine bırakılan 27 ATH 442 plakalı otomobilin tamir edildiği esnada LPG tüpü patladı.

Patlama sonucu Yusuf Kalkan vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise yangını büyümeden söndürdü. Diğer yandan Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Yusuf Kalkan’ı hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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