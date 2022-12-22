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Otomobilin motor kısmından kurtarıldı, gazetecilerin aracına girdi

22.12.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, sanayideki bir iş yerinde gerçekleştirilen çalışma sonucu araçtan çıkarıldı.

Otomobilin motor kısmından kurtarıldı, gazetecilerin aracına girdi

Kurtarıldıktan sonra gazetecilerin aracının motor kısmına giren kedi ikinci kez bulunduğu yerden kurtarıldı.

Beyşehir ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi uzun uğraşlar rağmen bulunduğu yerden çıkaramayan araç sahibi, otomobili sanayi sitesine götürdü. Oto tamirhanesine alınan otomobil, lift yardımıyla havaya kaldırıldı. Aracın kartel muhafazasını söken İsmail Boru, kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Aracın motor kısmından çıkarıldıktan sonra yere bırakılan kedi, bu sırada orada bulunan gazetelerin aracının motoruna girdi. Yavru kedi, bu aracın da motor bölümünden uğraşlar sonrasında çıkarıldı.
İşyeri sahibi İsmail Boru, bir sürücüsünün kullandığı otomobilin motor bölümüne kedi girdiğini belirterek, kendilerinden yardım istediğini anlattı. Kedinin bir eczanenin önünde araca girdiğinin aktarıldığını belirten İsmail Boru, “Müşterimiz bayağı korkmuş, 4 saat boyunca uğraşmışlar çıkarabilmek için ama çıkaramamışlar. Sonra da ‘sanayiye gidelim’ diye karar vermişler. Kedi miyavlamış bayağı. Oradaki eczacılar da duymuş. Onlar da rahatsız olmuşlar, oradan farkına varmışlar. Elhamdülillah, motordan herhangi bir zarar görmeden kenarda buraya kadar sakin sakin kedi seyahat etmiş. Geldiler buraya, önce kedinin bulunduğu yeri belirledik, sonra ufak bir operasyonla kartel muhafazasını alarak yavru kedimizi çıkardık. Bayağı korkmuş, kendisi titriyordu, sağlıklı. Su ve yiyecek verdik. Sakinledi ama bırakınca işyerimizin önünde park halindeki başka bir araca girdi. Oradan da kurtardık, çıkardık” diye konuştu.

Kediyi kurtarma operasyonu esnasında tesadüfen işyerine gelen ve yavru kediyi sahiplenmek isteyen Lokman Gümüş adlı hayvansever ise, kedileri çok sevdiğini ifade ederek, “Habercilerin arabaya da girmiş. Oradan da çıkardık. Sahipleneceğim, evimin bahçesinde de hayvanlar var benim” diye konuştu.

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