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Otomobilin motoru yuvasından fırladı

SİVAS HABERLERİ  | 03.08.2020 14:24 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde üç kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu üzeri Gemerek ilçesi içerisindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde üç kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu üzeri Gemerek ilçesi içerisindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Kazada, Ö.D.(18) yönetimindeki 06 AN 1624 plakalı Opel Vectra marka ve model araç akaryakıt istasyonunun refüjlerine çarparak takla attı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü Ö.D. ile araçta bulunan H.D. (18), B.Y. (18) yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sırasında otomobilin motorunun yerinden çıkarak savrulması dikkat çekti.

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