Otomobilin skutere çarpmasıyla yaralanan 2 çocuktan biri öldü

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 7 Ekim'de yaşanan kazada yaralanan E.K. (13), tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yaşamını yitirdi.
E.K'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Arkadaşı A.E.K'nin tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.
Turgut Özal Bulvarı'nda 7 Ekim'de, otomobilin elektrikli skutere çarpmasıyla yaralanan A.E.K. (14) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, arkadaşı E.K. (13) de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Olaydan sonra polise teslim olan sürücü M.T. tutuklanmıştı.