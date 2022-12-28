YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Otomobilin skutere çarpmasıyla yaralanan 2 çocuktan biri öldü

Otomobilin skutere çarpmasıyla yaralanan 2 çocuktan biri öldü

28.12.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kullandıkları elektrikli skutere otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 çocuktan biri tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 7 Ekim'de yaşanan kazada yaralanan E.K. (13), tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yaşamını yitirdi.

E.K'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Arkadaşı A.E.K'nin tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Turgut Özal Bulvarı'nda 7 Ekim'de, otomobilin elektrikli skutere çarpmasıyla yaralanan A.E.K. (14) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, arkadaşı E.K. (13) de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Olaydan sonra polise teslim olan sürücü M.T. tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da kış ayında çilek hasadı: Kilosu 80 TL, bahçeye müşteriler kendileri toplamaya geliyorAdana’da kış ayında çilek hasadı: Kilosu 80 TL, bahçeye müşteriler kendileri toplamaya geliyor
Alanya'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybettiAlanya'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Kozluk’ta çiftçilere 35 bin fıstık fidanı dağıtıldıKozluk’ta çiftçilere 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Adana Otomobil çocuk skuter

Adana Namaz Vakitleri 28 Aralık Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:44
Öğle
12:45
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Çarşamba

Berfin Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Yenipınar Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Senem Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Çocukları erotik filme aldı! ''O kadar da küçük değiller'' dedi

Çocukları erotik filme aldı! ''O kadar da küçük değiller'' dedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.