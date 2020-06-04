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Otomobilin stepnesi ve koltuk kılıfına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.06.2020 15:07 | Son Güncelleme

Otomobilin stepnesi ve koltuk kılıfına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda, otomobilin stepnesi ve koltuk kılıfına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Diyarbakır kara yolunda kontrol noktasında, narkotik köpeği Nina ile uygulama yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobil, Nina'nın tepki vermesi üzerine detaylı kontrol için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Burada Nina ile yapılan kontrolde, aracın stepnesi ile koltuk kılıfı içerisine gizlenmiş 2 poşet içerisinde 603 gram toz esrar bulundu, sürücü E.G. ile araçtaki C.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.G. ve C.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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