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Otomobilin ters döndü, şahit olanlar şaşkınlıkla izledi

SİVAS HABERLERİ  | 15.11.2020 00:03 | Son Güncelleme

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü, dar sokakta meydana gelen kaza çevredeki vatandaşlardaysa şaşkınlığa neden oldu.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.10 sıralarında kent merkezi Paşabey mahallesi 5.

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü, dar sokakta meydana gelen kaza çevredeki vatandaşlardaysa şaşkınlığa neden oldu.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.10 sıralarında kent merkezi Paşabey mahallesi 5. Sokakta meydana geldi. A.Y. idaresindeki 16 BAH 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bir binanın bahçe duvarına ardındansa park halindeki 58 ABC 094 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarparak ters döndü. Ters dönen araçta bulunan sürücü ve 1 yolcuysa çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, kazada elinden hafif şekilde yaralanan yolcuya olay yerinde müdahale etti. Kaza sonrası dar sokak araç trafiğine kapandı. Kazayı gören vatandaşlarsa dar sokakta meydana gelen kaza karşısında şaşkınlık yaşadı. Araç olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekilirken sokak araç trafiğine açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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