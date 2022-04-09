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Otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

09.04.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Dolunay Mahallesinde Bünyamin Tem'in kullandığı 06 BKM 349 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin demir ayağına çarptı.

Havva Tem'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan Bünyamin, Handan ve Metehan Tem ise Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.​​​​​​​

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