YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Otomobilin yaya geçidindeki yayaya çarptığı anlar kamerada

Otomobilin yaya geçidindeki yayaya çarptığı anlar kamerada

11.01.2024 09:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da otomobilin yaya geçidinden geçen yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin yaya geçidindeki yayaya çarptığı anlar kamerada

Kaza, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi girişi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Salih Omurtak Caddesi’nden Akıncılar Caddesi’ne sapan otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına yürüyen yayaya çarptı.

Savrularak yere yığılan yaya Sevginaz K. (59), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yayanın bir süre başında duran sürücü ise daha sonra olay yerini terk etti. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildiŞanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Metruk ikamette çıkan yangın söndürüldüMetruk ikamette çıkan yangın söndürüldü
Giresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldiGiresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 11 Ocak Perşembe

İmsak
06:56
Sabah
08:27
Öğle
13:22
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:33

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Perşembe

Bayrak eczanesi
Suleymanpasa
Esra eczanesi
Cerkezkoy
Dünya eczanesi
Corlu
Şifa eczanesi
Marmaraereglisi
Doğan eczanesi
Hayrabolu
Eda eczanesi
Corlu
Tokgöz eczanesi
Muratli
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.