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Otomobilin yayaya çarpma anları kameraya yansıdı

16.05.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Arslan idaresindeki 78 EA 656 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Dağlı’ya çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan Dağlı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından talihsiz kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Dağlı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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