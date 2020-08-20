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  4. Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 450 gram esrar çıktı

Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 450 gram esrar çıktı

BOLU HABERLERİ  | 20.08.2020 13:06 | Son Güncelleme

Bolu'daki operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Bolu'da bulundukları otomobilde 3 kilo 450 gram esrar ele geçirilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

Kentte durdurulan otomobilde bulunan 2 kişinin üst aramasında 17 gram esrar ele geçirilmesi üzerine araçta detaylı arama yapıldı.

Ekipler, otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 3 kilo 450 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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