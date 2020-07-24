YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Otomobilinin bagajında saman balyası taşıdı

Otomobilinin bagajında saman balyası taşıdı

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

Aydın’da otomobilinin bagajına yüklediği saman balyaları ile kara yolunda seyreden sürücü ‘pes artık’ dedirtti.Besihanede baktığı hayvanları için binek otomobilinin bagajına yüklediği saman balyaları ile kara yolunda seyreden sürücü vatandaşların tepkisini çekti.

Aydın’da otomobilinin bagajına yüklediği saman balyaları ile kara yolunda seyreden sürücü ‘pes artık’ dedirtti.
Besihanede baktığı hayvanları için binek otomobilinin bagajına yüklediği saman balyaları ile kara yolunda seyreden sürücü vatandaşların tepkisini çekti. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan otomobili ile yoğun trafikte seyreden sürücü diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tehlikeli biçimde saman yüklü otomobili ile dakikalarca seyreden sürücünün yolculuğu evine ulaşması ile son buldu. Tehlikeli yolculukta herhangi bir kazanın yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpeği kurtarmak isterken canından oldu Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Aydın Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Aka Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.