YURTHABER
  4. Otomobilinin tamponunda 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Otomobilinin tamponunda 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 15.01.2020 23:32 | Son Güncelleme

Otomobilinin tamponunda 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Bursa'da otomobilinin tamponuna gizlenmiş 16 kilo 150 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın aracında arama gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği "Rona"nın da kullanıldığı aramalarda, tamponun içine gizlenmiş 16 kilo 150 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Osmangazi parklarla nefes alıyorOsmangazi parklarla nefes alıyor
Taraftarlara özel sözlükTaraftarlara özel sözlük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esrar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:17
Öğle
13:18
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:33

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Altın Eczanesi
Nilufer
Emirhan Eczanesi
Yildirim
Gülbahçe Eczanesi
Osmangazi
Ömeroğlu Eczanesi
Yildirim
Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Setbaşı Eczanesi
Osmangazi
Çağlar Eczanesi
Gemlik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.