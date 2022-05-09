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Otomobiliyle çarpışan motosikletteki kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı

09.05.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobiliyle çarpışan motosikletteki kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı

Antalya'da otomobiliyle çarpışan motosikletteki kişinin ölümüne, sürücüsünün yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sürücü tutuklandı.

Kepez ilçesinde meydana gelen kazanın ardından kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Görkem Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilinçli taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Görkem Ş. yönetimindeki 07 ASR 081 plakalı otomobil, gece saatlerinde Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Serdar B'nin kullandığı 07 FG 153 plakalı motosikletle çarpışmış, motosikletteki Zozan Gönel (25) kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı sürücüler hastaneye kaldırılmıştı.

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