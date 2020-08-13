Otomobiliyle ırmağa yuvarlanan uzman onbaşı hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da görev yapan ve yıllık izninde memleketi Ordu’ya gelirken otomobili ırmağa yuvarlanan jandarma uzman onbaşı hayatını kaybetti.

Kaza, Çatalpınar ilçesi Kuşkayası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık sezonunda yıllık izin kullanarak memleketine gelmek üzere yola çıkan Ordulu Uzman Onbaşı Adem Meşe’ye ait otomobil, önce seyir halindeki bir minibüse çarptı ardından ise yaklaşık 150 metrelik uçurumda yuvarlanarak ırmağa düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Uzman Onbaşı Adem Meşe’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

