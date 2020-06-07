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Otomobiliyle kanala uçtu, 15 saat sonra bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 07.06.2020 18:49 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde gece saatlerinde otomobiliyle su kanalına uçtuktan sonra aracını bırakıp ortadan kaybolan vatandaş, yaklaşık 15 saat sonra bulundu.

Manisa’nın Kula ilçesinde gece saatlerinde otomobiliyle su kanalına uçtuktan sonra aracını bırakıp ortadan kaybolan vatandaş, yaklaşık 15 saat sonra bulundu. Öte yandan, kaza anı ve şahsın kaza yerinden kaçması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saat 00.05 sıralarında Kula Ayakkabıcılar Sitesi önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan İzmir-Ankara D300 karayoluna bağlanmak isterken virajı alamayan ve Ayakkabıcılar sitesi önündeki köprü demirlerini kopararak su kanalına uçan bir vatandaş, taklalar atarak ters dönen otomobilinden çıkıp ortadan kaybolmuştu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kaza yapan 45 K 0441 plakalı otomobilin ve olay yerinde bulunan cüzdan, cep telefonu ve kredi kartlarının Körez Mahallesi’nde ikamet eden O.S.T.’ye (31) ait olduğu tespit edilmişti. Gece saatlerinde yürütülen hummalı çalışmalar kapsamında, olay yerinden kaçan O.S.T.’nin bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.
Kazanın meydana geldiği andan itibaren başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Manisa AFAD ekipleri, polis ve jandarma ekipleri kaza bölgesinde ve O.S.T.’nin gidebileceği yerlerde arama yaptı. Yürütülen çalışmalarda O.S.T.’ye ait bir ize rastlanamazken, arama çalışmalarının devam ettiği esnada, bir arkadaşının vasıtasıyla ailesine ulaşan O.S.T., kendisinin Körez Mahallesi’ndeki su deposu mevkiinde olduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve eve geleceğini söyledi. Şahsın ailesine ulaşmasının ardından arama çalışmalarına son verilirken, yaklaşık 15 saat sonra kendiliğinden ortaya çıkan O.S.T., ailesinin ikamet ettiği eve geldi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sağlık durumunun kontrol edilmesi için Devlet Hastanesi’ne getirilen O.S.T., burada yapılan ilk müdahalelerin ardından ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, kaza anı ve şahsın kaza yerinden kaçması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Turgutlu
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