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Otomobille bir kadının ölümüne yol açtığı öne sürülen şüpheli yeniden gözaltına alındı

12.12.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobille bir kadının ölümüne yol açtığı öne sürülen şüpheli yeniden gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kadının otomobilin çarpması sonucu ölümüyle ilgili hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan zanlı yeniden gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, otomobili kullandığı iddia edilen M.D.D. (21), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmasına yapılan itiraz üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alarak emniyete getirildi.

Şüpheli M.D.D'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi'nde 7 Aralık'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan Rüveyda Çapa (31), kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 10 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden M.Ü. savcılık sorgusunun ardından salıverilmiş, M.D.D. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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trafik kazası Gözaltı

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İdil Eczanesi
Odunpazari
(12.12.2021 08:30 / 13.12.2021 08:30) Eczanesi
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İdil Eczanesi
Odunpazari
(12.12.2021 08:30 / 13.12.2021 08:30) Eczanesi
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İdil Eczanesi
Odunpazari
(12.12.2021 08:30 / 13.12.2021 08:30) Eczanesi
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