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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, yakınları otomobil sürücüsünü linç etmek istedi

15.06.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesi, kırsal Hocaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile kafa kafa çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, yakınları otomobil sürücüsünü linç etmek istedi

Kaza saat 22.30 sıralarında kırsal Hocaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Hocaköy’den İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Enes D. (17) yönetimindeki 16 PM 207 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Şeref Burcu (49) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil, sürücü ve motosikleti 50 metre sürükledi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sonucu kaza yerine 112 ve jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü jandarma ekibinin aracına alındı. Olay yerine gelen ölen sürücünün öfkeli yakınları, jandarma aracındaki otomobil sürücüsünü linç etme girişiminde bulundular. Jandarma ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ettiler. Otomobil sürücüsü Jandarma karakoluna götürülerek gözaltına alındı. Ölen sürücünün cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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