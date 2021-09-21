Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, otomobille çarpışan traktörün ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı.

İsmail Gürsel Suna'nın kullandığı 10 RZ 977 plaka otomobil, Köprübaşı mevkisinde Hüsnü Korkmaz'ın kullandığı 37 LJ 287 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Döndü Sumru Suna bölgeye sevk edilen ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çatal, kaza yapanların ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.



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