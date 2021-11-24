YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Otomobille çarptığı yayanın bacağının kopmasına neden olan sürücü yakalandı

Otomobille çarptığı yayanın bacağının kopmasına neden olan sürücü yakalandı

24.11.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, otomobiliyle çarptığı yayanın bacağının kopmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de Fatih Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya çarptıktan sonra kaçtı.

Kazada ağır yaralanan ve sol bacağı kopmuş halde hastaneye kaldırılan A.A'nın bacağı hastanedeki müdahaleye rağmen yerine dikilemedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaza yerindeki dikiz aynası ve kan izi bulunan tampon parçasını inceleyerek aracın marka ve modelini belirledi.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarında inceleme yapan ekipler, 200 aracı tarayarak kaza öncesi ve sonrasındaki görüntülerinden olaya karışan aracı ve sürücüyü belirledi.

Ekipler, operasyonla sürücü Ö.İ'yi gözaltına aldı.

Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNERAşıklar kural bozdu!Aşıklar kural bozdu!
Mersin'de kadının, "Kocam benden habersiz evimizi satamaz" başvurusu haklı bulunduMersin'de kadının, "Kocam benden habersiz evimizi satamaz" başvurusu haklı bulundu
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
12:33
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:53

Mersin Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Çarşamba

Botan Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.