YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde Ümit Y. (31) idaresindeki 07 NDP 79 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Hasan K.’nin (28) kullandığı 07 MN 164 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Hasan K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Hasan K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Antalya Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
13:00
İkindi
16:45
Akşam
19:52
Yatsı
21:16

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Erdem Eczanesi
Muratpasa
Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Ulu Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Canan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Antalya’da kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimi

Antalya’da kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı

Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.