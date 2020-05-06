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Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 06.05.2020 20:11 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Zaferiye Mahallesi 363 Sokak üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 362 Sokak üzerinden 363 Sokak yönüne seyreden Ali Hazar idaresindeki 45 RA 5564 plakalı otomobil ile, karşı yönden gelen Enes Özsakarya (13) idaresindeki 45 RA 6142 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motosiklet üzerinden savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Enes Özsakarya, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özsakarya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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