Otomobille polisten kaçan şüphelilerin yola attığı poşetten esrar çıktı: 2 gözaltı

Hatay'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 2 şüphelinin yola attığı poşette, 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şekere mevkisinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan sürücü ile yanındaki kişi otomobille kaçmaya başladı.
Kovalamaca sırasında şüpheliler bir poşeti otomobilden yola atarak, kaçmaya devam etti.
Ekiplerin ele geçirdiği poşetten, 1 kilo 250 gram esrar çıktı.
Kovalamacayı sürdüren ekipler, araçtaki şüpheliler D.Ö. ve M.E'yi gözaltına aldı.