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Otomobille sigara almaya gitmesi pahalıya patladı

21.02.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde arabasıyla sigara almaya giden genç sürücü, polislere yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arabasıyla sigara almaya giden genç sürücü, polislere yakalandı. İzin belgesi olmayan şahsa kısıtlamayı ihlal etmekten dolayı 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Vakaların azaltılması için Türkiye’de ayladır hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Hafta sonları vatandaşlar saat 10 ile 17 arasında kendilerine en yakın olan yerlere yürüyerek gidip ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bunu dışında araçla çıkanların mutlaka izin belgeleri olmaları gerekiyor. İnegöl’de ekipler tüm kavşaklarda gelen araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Denetimlerde gelen bir otomobili durduran ekipler genç sürücüden izin belgesini istediler. Ancak sürücü izin belgesinin olmadığını sigara almak için çıktığı söyledi. Bunun üzerine ekipler gence kısıtlamayı ihlal etmekten dolayı 3 Bin 150 TL ceza keserek uyarıp evine gönderdi. Havaların sıcak olması nedeniyle ilçenin bir çok noktasında vatandaşlar kendilerini dışarıya atınca ekipler ihbar üzerine ihbara gitti.

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