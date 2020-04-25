YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Otomobille yolda yatan köpeğe çarpıp kaçan sürücü tepkiye neden oldu

Otomobille yolda yatan köpeğe çarpıp kaçan sürücü tepkiye neden oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 25.04.2020 21:37 | Son Güncelleme

Antalya'da köpeğin ölümüyle sonuçlanan olay güvenlik kameralarına da yansıdı - Köpeğin sahibi Özen: "Olayın ardından polisi aradık. Polis anında olaya müdahale etti ve şüpheliyi yakalayarak ifadesini aldı. Bundan sonraki süreci mahkemelere taşıyacağız"

Antalya'da sahipli bir köpeğe çarparak kaçan otomobilin sürücüsü, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Merkez Kepez ilçesi Varsak Aydoğmuş Mahallesi'nde seyreden bir otomobil, yolda yatan bir köpeğe çarparak uzaklaştı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının görüntülerine de yansıyan olay, Antalya'daki hayvan hakları derneklerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından tepkiye neden oldu.

Görüntülerde, plakası görünmeyen otomobilin gece saatlerinde yolda yatan bir köpeğe çarpması ve sonrasında durmadan ilerlediği görülüyor.

Köpeğin sahibi Gülfem Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 kilogram ağırlığındaki 10 yaşındaki "Sadık" isimli köpeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Köpeğinin ölümüne neden olan kişinin ceza alması için hukuki yollara başvuracağını belirten Özen, "Olayın ardından polisi aradık. Polis anında olaya müdahale etti ve şüpheliyi yakalayarak ifadesini aldı. Bundan sonraki süreci mahkemelere taşıyacağız." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
Anahtar Kelimeler:
Antalya Araç Köpek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Fırsatçılara sıkı takip

Fırsatçılara sıkı takip

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Antalya Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:03
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Atlas Eczanesi
Muratpasa
Feyza Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Erdoğan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muratpaşa dezenfekte olmaya devam ediyor

Muratpaşa dezenfekte olmaya devam ediyor

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi

Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi

Elektroşok cihazıyla tecavüze oral seksli savunma

Elektroşok cihazıyla tecavüze oral seksli savunma

Kore Gazileri, Gemide Başlayan Arkadaşlıklarını 63 Yıldır Sürdürüyor

Kore Gazileri, Gemide Başlayan Arkadaşlıklarını 63 Yıldır Sürdürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.