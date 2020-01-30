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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki 01 VD 337 plakalı otomobil, Ömer B.’nin kullandığı 34 AGD 242 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Acar Eczanesi
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Direkli Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
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