Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki 01 VD 337 plakalı otomobil, Ömer B.’nin kullandığı 34 AGD 242 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

