YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

16.01.2021 00:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güneşli - Felahiye yolu üzerinde 38 AAZ 612 plakalı otomobil ile 34 CHD 110 plakalı otomobil çarpıştı.

Kayseri’nin Kocasinan İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güneşli - Felahiye yolu üzerinde 38 AAZ 612 plakalı otomobil ile 34 CHD 110 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de otomobillerde bulunan 5 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:47
Öğle
12:53
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:09

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cemre Çağıran Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Enes Güler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Turkuaz Seramik Osb Teknik Koleji voleybol takımı Maguilaura Frias’ı transfer etti

Turkuaz Seramik Osb Teknik Koleji voleybol takımı Maguilaura Frias’ı transfer etti

Muayenesi olan araç sahiplerine yasak yok

Muayenesi olan araç sahiplerine yasak yok

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Salgın döneminde yardım ettiğimiz 156 ülke var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Salgın döneminde yardım ettiğimiz 156 ülke var"

Gaziantep - Kayserispor maçını Meler yönetecek

Gaziantep - Kayserispor maçını Meler yönetecek

Kayseri OSB Yönetim Kurulu’nun Basın Açıklaması

Kayseri OSB Yönetim Kurulu’nun Basın Açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.