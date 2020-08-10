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Otomobiller kavşakta çarpıştı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.08.2020 18:16 | Son Güncelleme

Karabük’te iki otomobil kavşakta çarpışırken, hastaneye gitmek istemeyen sürücüler ayakta tedavi edildi.Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Eskipazar ilçesi istikametine giden E.G.

Karabük’te iki otomobil kavşakta çarpışırken, hastaneye gitmek istemeyen sürücüler ayakta tedavi edildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Eskipazar ilçesi istikametine giden E.G. yönetimindeki 78 DB 935 plaka otomobil, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkisinde kavşağı dönmek isteyen Y.Ç. yönetimindeki 54 HK 388 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören Bölge Trafik Şube Müdürlüğündeki ekipler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kazaya müdahale ederken, otomobil sürücüleri hastaneye gitmek istemedi. Sürücüler, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle kavşakta yer alan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tabelası da zarar gördü.

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