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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 21:51 | Son Güncelleme

Kayseri’de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Akşemsettin Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada 34 PU 6462 plakalı otomobil ile 38 TK 871 plakalı otomobil çarpıştı.

Kayseri’de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Akşemsettin Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada 34 PU 6462 plakalı otomobil ile 38 TK 871 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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