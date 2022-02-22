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Otomotiv devlerine üretim yapan Sivas'taki fabrika, medikal implant ihracatına da başladı

22.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş: - "Hedefimiz vücudumuzdaki her türlü kemiğin yerine ikame edilecek, hastanın kaliteli şekilde hayata dönmesini sağlayacak ürünleri üretmektir"

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta dünyaca ünlü araçlara eksantrik mili üreten firma, sağlık sektörüne de girerek imal ettiği kemik ve diş implantlarını iç piyasanın yanı sıra Fransa'ya satıyor.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 1977 yılında kurulan, 60 bini kapalı olmak üzere 132 bin metrekare alanda dünyaca ünlü otomobillere, ağır vasıtalara eksantrik mili üreten Sivas Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ), yaklaşık 5 yıl önce girdiği sağlık sektöründe de adından söz ettirmeyi başardı.

Firma bünyesinde "Moment" markasıyla diş implantı ile deforme olmuş kemiklerin yerini alacak, uzuvların kaybedilmesini önleyecek ve ömür boyu kullanılabilecek titanyum implantlar üretiliyor.

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, AA muhabirine, eksantrik mili üretimindeki başarılarını medikal sektöre aktarmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Özellikle kemik kırılmalarına yönelik çözüm ürettiklerini belirten Mavuş, "Kırılan kemiklerin yerine takılması, vücut içerisinde ömür boyu taşınması gereken çeşitli implantlar var. Biz de travmaya yönelik, tümöre yönelik ürünler yaptık. Son günlerde de daha çok talep oluşmaya başlayan diş implantına yönelik ürünler yaptık." dedi.

- "Diş implantı şu an en çok talep gören ürünümüz"

Sektörde ithalatı azaltmayı hedefledikleri dile getiren Mavuş, şunları kaydetti:

"Yurt içerisinde ise kaliteli ürünü müşterilerimize vermek istedik. Bunda da kısmen belirli bir noktaya gelmiş olduk. Aynı zamanda büyük bir ihracat potansiyelini yakalamış durumdayız. Dolayısıyla fabrikamız içerisindeki yatırımların hepsini tamamladığımız zaman eksantrik milinden sonra daha büyük bir hacmi medikal sektörde yakalayacağımıza eminiz. Hedefimiz, vücudumuzdaki her türlü kemiğin yerine ikame edilecek, hastanın kaliteli şekilde hayata dönmesini sağlayacak ürünleri üretmektir."

Mavuş, implant ihracatına Fransa ile başladıklarını, tanınırlığı artırdıktan sonra birçok ülkeye açılmayı hedeflediklerini anlatarak, "İnsanların artık eskisi gibi diş kaybına tahammülü yok ve görünüşe önem veriyorlar. Dolayısıyla diş implantı şu an en çok talep gören ürünümüz." ifadelerini kullandı.

İhracat yapacakları ülke sayısını artırmayı da hedeflediklerine değinen Mavuş, "Başta sağlık sektöründe belirli bir üretim kapasitesine ulaşmış Almanya ve İngiltere ana çıkış noktalarımız olacak." diye konuştu.

- ESTAŞ savunma sanayisi için de mesai yapacak

Mavuş, ayrıca firmanın Ar-Ge merkezinde yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalışılan ve "ESTECH" adını verdikleri 3D yazıcının da haziran ayında seri üretimine geçeceklerini vurguladı.

Yazıcının eklemeli imalatta düşük adette üretim, medikal, savunma sanayisi ve havacılık gibi birçok alanda büyük bir boşluğu dolduracağına inandığını dile getiren Mavuş, şöyle devam etti:

"Bu sayede hem memleketimize katma değer kazandıracağız hem de Sivas'ta teknolojinin merkezi olacağız. Medikal sektöründe vücut içerisinde kullanılan kişiye özel implantlar, savunma sanayisinde üretilmesi gereken kritik parçalar veya talaşlı imalatta üretilmesi imkansız bazı parçaları üretebiliyoruz. Katmanlı üretim teknolojisi sayesinde titanyum başta olmak üzere değişik malzemelerle hafif biyomedikal parçaları hayata geçireceğiz."

Mavuş, yerli ve milli hamleye katkı sağlamak adına Ar-Ge merkezinde yaptıkları çalışmaların devlet tarafından desteklendiğini ve bu sayede daha cesur adımlar atabildiklerini sözlerine ekledi.

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