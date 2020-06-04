Türkiye otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün dış satımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin sürdüğü mayıs ayında nisana göre daha iyi performans sergiledi.

Geçen ay 1 milyar 203 milyon dolar ihracat yapan otomotiv endüstrisinin dış satımı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 56 geriledi. Türkiye'nin toplam ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün ihracat payı da yüzde 12 oldu. Sektörün yılın 5 ayındaki ihracatı ise yüzde 33 düşüşle 8,8 milyar dolar olarak kayda geçti.

Mayısta ihracat, binek otomobilde yüzde 52 azalışla 474 milyon dolar, tedarik endüstrisinde yüzde 57 düşüşle 451 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 63 gerilemeyle 145 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs grubunda da yüzde 64 kayıpla 73,5 milyon dolar olarak kaydedildi.

Tedarik endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracatta yüzde 60 azalma görülen bu dönemde, önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 56, İtalya'ya yüzde 60, Fransa'ya yüzde 71, Rusya'ya yüzde 51, Birleşik Krallık'a yüzde 76 ve ABD'ye de yüzde 72 düşüşler yaşandı.