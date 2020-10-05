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Otomotiv ihracatı eylül ayında 2,6 milyar dolara çıktı

BURSA HABERLERİ  | 05.10.2020 10:12 | Son Güncelleme

Türkiye otomotiv endüstrisi, eylülde bu yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Otomotiv ihracatı eylül ayında 2,6 milyar dolara çıktı

Türkiye otomotiv endüstrisi, eylülde bu yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Otomotivin eylül ayı ihracatı yüzde 0,5 artışla 2 milyar 605 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında yeniden ilk sıraya yerleşen endüstrinin, toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 17,5 oldu. Otomotiv sektörünün ocak-eylül dönemi ihracatı ise salgın sebebiyle bir önceki seneye göre yüzde 24 düşüşle 17,1 milyar dolar oldu.
Eylülde ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 899 milyon dolar olurken, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5,5 artarak 979 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 12 artarak 489 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 2 artarak 159 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 13 oranında bir artış görülürken, yine önemli pazarlardan Romanya’ya yüzde 34, İtalya’ya yüzde 25, İspanya’ya yüzde 74 ve Polonya’ya yüzde 19 artış kaydedildi. Slovenya ve Hollanda’ya ise yüzde 14’er ve İran’a da yüzde 66 düşüş yaşandı.
Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 14, Birleşik Krallık’a yüzde 35, Polonya’ya yüzde 48, İsrail’e yüzde 53, ABD’ye yüzde 39 ve Mısır’a yüzde 67 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 59, İspanya’ya yüzde 46, Almanya’ya yüzde 19, Slovenya’ya yüzde 21 ve Hollanda’ya yüzde 68 düşüş görüldü.
Eylül ayında ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 1 gerileyerek 334 milyon dolar olurken, Fransa’ya da yüzde 20 artışla 305 milyon dolar ihracat yapıldı. Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 42 artarak 282 milyon dolar olurken, İtalya’ya yüzde 18, İspanya’ya yüzde 21, Slovenya’ya yüzde 23, Hollanda’ya yüzde 51 düşüş, Polonya’ya yüzde 25, Belçika’ya yüzde 15,5 Romanya’ya yüzde 14, İsrail’e yüzde 37, Fas’a yüzde 24 ve Mısır’a yüzde 41 artış yaşandı.
Eylül ayında ülke grubu bazında Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 1 artışla 1 milyar 995 milyon dolar oldu. İhracattan yüzde 76,6 pay alan AB Ülkeleri yine ilk sırada yer aldı. Okyanusya Ülkelerine ihracatta da yüzde 63 artış yaşandı.

Otomotiv ihracatı eylül ayında 2,6 milyar dolara çıktı

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