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Otomotiv ihracatı yeni yıla rekorla başladı

BURSA HABERLERİ  | 12.02.2020 11:07 | Son Güncelleme

İhracatın lokomotif sektörü otomotivde yılın ilk ayında 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarlık dış satımla bugüne kadar en yüksek ocak ayı performansına ulaşıldı - Ocakta yapılan binek otomobil ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 arttı

CEM ŞAN - Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörü, yılın ilk ayında 2,5 milyar dolara yaklaşan dış satımla bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaştı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, 14 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü, 2020'nin ilk ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ocak ayında ülkenin dış satımında ilk sırada yer alan sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 16,3 olarak kaydedildi.

Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv endüstrisi, bu performansla bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaştı.

Sektörün bu yükselişinde, ocakta yapılan binek otomobil ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artması etkili oldu.

- AB ülkelerine artış devam ediyor

Otomotiv sektörünün Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatı bu yılın ilk ayında küçük bir artışla başladı. Özellikle Fransa ve İspanya'ya gerçekleştirilen çift haneli ihracat artışı dikkati çekti.

Fransa'ya ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 yükselişle 276 milyon 836 bin dolarlık ihracat yapıldı. Fransa, bu ihracat rakamıyla sektörün ikinci büyük pazarı olarak öne çıktı.

Fransa'ya bu dönemde binek otomobil ihracatı yüzde 72 arttı.

AB ülkesi İspanya'ya da ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artışla 168 milyon 693 bin dolarlık dış satıma imza atıldı. Sektörün 5'inci büyük pazarı konumuna gelen İspanya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 48 artış gösterdi.

Sektör Mısır'a ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115'lik artışla 48 milyon 70 bin dolar, Azerbaycan'a yüzde 119 yükselişle 10 milyon 890 bin dolar, İran'a yüzde 161 artışla 10 milyon 15 bin dolar, Hırvatistan'a yüzde 121 yükselişle 11 milyon 504 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin otomotiv sektörünün ocakta en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ve geçen yılın aynı ayına kıyasla değişim oranları şöyle:

Ülke 2019 Ocak 2020 Ocak Değişim (%) Almanya 348.570.024 340.660.788 - 2 Fransa 225.517.579 276.836.852 23 İngiltere 258.638.513 245.109.450 - 5 İtalya 196.577.126 214.391.775 9 İspanya 130.672.942 168.693.849 29 Slovenya 110.091.612 99.756.323 - 9 Belçika 106.564.176 93.819.509 - 12 Romanya 84.004.345 78.307.573 - 7 Polonya 113.695.611 74.236.359 - 35 ABD 77.704.080 62.558.974 - 19,5

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