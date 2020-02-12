Otomotiv ihracatı yeni yıla rekorla başladı

CEM ŞAN - Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörü, yılın ilk ayında 2,5 milyar dolara yaklaşan dış satımla bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaştı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, 14 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü, 2020'nin ilk ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ocak ayında ülkenin dış satımında ilk sırada yer alan sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 16,3 olarak kaydedildi.

Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv endüstrisi, bu performansla bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaştı.

Sektörün bu yükselişinde, ocakta yapılan binek otomobil ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artması etkili oldu.

- AB ülkelerine artış devam ediyor

Otomotiv sektörünün Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatı bu yılın ilk ayında küçük bir artışla başladı. Özellikle Fransa ve İspanya'ya gerçekleştirilen çift haneli ihracat artışı dikkati çekti.