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Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması başvuruları 18 Eylül'de sona erecek

BURSA HABERLERİ  | 19.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması başvuruları 18 Eylül'de sona erecek

Otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi fikirler ve sektörde katma değerli ürün ile teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"na başvurular 18 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Ulutek Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre yarışma, Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Ulutek Teknopark ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek iş birliğiyle yapılacak.

Sektöre yönelik yenilikçi fikre sahip tüm girişimci ve girişimci adaylarının katılımına açık olan yarışmada, dereceye giren ilk 5 projenin sahiplerine toplam 250 bin lira ödül verilecek. Bunun yanı sıra başarılı projelerin hayata geçirilebilmesi için girişimcilere, önemli sanayicilerle tanışma fırsatı sunulacak.

Başvuruları 18 Eylül'e kadar "otomotivingelecegi.com" internet sitesinden kabul edilecek yarışmanın ön elemesini geçenler, 2 Ekim'de duyurulacak. Ödül töreni ise 14 Ekim'deki jüri toplantısının ardından 12-13 Kasım'da olacak.

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