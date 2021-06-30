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"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması" ekim ayında çevrim içi yapılacak

30.06.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu: - "Yarışma teması, Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler. Bu kapsamda yarışmada birinciye 140 bin, ikinciye 120 bin, üçüncüye 100 bin, dördüncüye 80 bin ve beşinciye 60 bin lira ödül takdim edilecek"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliğince (OİB) bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması" (OGTY) için tanıtım toplantısı düzenlendi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin otomotivde Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olması ve ihracat artışına katkı sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlenen, otomotiv endüstrisinden yerli yabancı çok sayıda profesyonel, girişimci ve öğrenciyi buluşturan etkinlik, 18 Ekim'de çevrim içi gerçekleştirilecek.

Geleceğin otomotiv trendleri ve mobilite teknolojilerini belirleyecek yarışmaya başvurular 3 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Açıklamada, tanıtım toplantısındaki konuşmasına yer verilen OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, otomotiv sektörünün 15 yıldır üst üste ihracatta lider olduğunu hatırlattı.

Pek çok sektörle beraber çalışan otomotivin, yeni nesil iş modelleri ile bağlantılı olmaya başladığına dikkati çeken Burhanoğlu, şunları kaydetti:

"Yarışma teması, Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler. Bu kapsamda yarışmada birinciye 140 bin, ikinciye 120 bin, üçüncüye 100 bin, dördüncüye 80 bin ve beşinciye 60 bin lira ödül takdim edilecek. Toplam 500 bin lira nakdi ödüllere ek olarak, projelerin hayat bulması ve yeni girişimciler yetişmesi için OİB’in İTÜ ARI Teknokent ile yaptığı iş birliği kapsamında, dereceye giren projelerin İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nde geliştirilmesine destek olunacak. Ayrıca girişimciler, sanayileşme yolunda danışmanlıktan prototipe, laboratuvardan sanayi ile buluşmaya kadar birçok fırsattan yararlandıracak, ek olarak İTÜ BigBang sahnesinde yarışmaya hak kazanacak."

Burhanoğlu, ödül almaya hak kazanan 5 finalistin projeleri için patent desteği de verileceğini bildirdi.

- Yarışmalarda dereceye girenler 537 kişiye istihdam sağladı

Ömer Burhanoğlu, 2012'den bu yana OİB'in 4 binden fazla projeyi değerlendirdiğini, 193 projeye destek olduğunu, 51 projeyi ödüllendirdiğini belirtti.

İTÜ Çekirdek'ten kuluçka desteği de alan girişimcilerin yüzde 46'sının şirketleşerek toplam 537 kişiye istihdam sağladığını bildiren Burhanoğlu, "Ciroları 96 milyon liraya ulaşan bu girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı ise 61 milyon lira oldu. Özellikle son 6 yıldır İTÜ Çekirdek iş birliğimiz çok kıymetli oldu. Çünkü girişimcileri takip etmek zordu ama İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ile onlara mentorlük hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İTÜ Arı Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz da dünyada artık en gelişmiş start-up ekosistemi olanların yarıştığı bir dönemde olduklarını, yılda 600 girişimi kabul ettiklerini bildirdi.

Toplantı, geçen yıl dereceye giren finalistlerin deneyimlerini aktarmasıyla sona erdi.

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