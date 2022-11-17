Otopark girişinde şüpheli çanta alarmı

Patlatılan çanta kullanılamaz hale gelirken, içinden kadın kıyafetleri çıktı. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi, Yeni Minare Caddesi üzerinde bulunan açık otopark girişinde yaşandı. Otopark girişindeki kaldırım üzerinde siyah bez çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Adrese gelen resmi ve sivil polis ekipleri ilk olarak caddeyi araç trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı.

Vatandaşların da bölgeden uzaklaştırılmasının ardında bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği bez çantaya fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan şüpheli bez çantadan kadın kıyafetleri çıktı.

Etrafa dağılarak parçalanan kıyafetler ise incelendikten sonra polis ekipleri tarafından toplanarak çöp bidonuna atıldı.

