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Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada

10.01.2024 14:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da bir hafta içinde 2 otomobil ile 4 motosiklet çalan şüpheli yakalandı.

Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada

Şüphelinin 17 suç kaydı olduğu belirlenirken, suç ortaklarının da yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli ve suç ortaklarının otoparktan otomobil çaldığı anlar ise, güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerinde 1 haftada gerçekleştirilen otomobil ve motosiklet hırsızlıkları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayların ardından güvenlik kameraları görüntüleri incelendi. Görüntülerde, bir otoparka gelen şüphelilerin, boş kulübeye girerek araçların anahtarlarını aldıkları ardından da çaldıkları görüldü. Yapılan detaylı araştırmada şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden Ferhat M. (22) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelinin 17 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin 30 Aralık 2023 tarihinden itibaren yaklaşık bir hafta içinde, 2 otomobil ile 4 motosiklet hırsızlığının faillerinden biri olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada

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