otoplus, dördüncü merkezini İzmir’de hizmete sundu

İSTANBUL (AA) - letgo, araba kategorisindeki tüketici ihtiyaçlarına kalıcı ve kökten çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiği otoplus’ın dördüncü merkezini İzmir Bornova’da müşterilerinin hizmetine sundu.

letgo'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci el alışveriş platformu, araba alım satımını kolay ve güvenilir hale getiren iş modeli otoplus’ın hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Kendi işlettiği ilk üç merkezini İstanbul Maslak, Pendik ve Ataşehir Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da faaliyete geçiren otoplus, dördüncü merkezini İzmir Bornova’da müşterilerinin hizmetine sundu.

Markanın, yenilenen görsel dünyasıyla ilk defa İzmir’de açtığı yeni merkezinde araba alım satımına dair tüm hizmetler tek çatı altında buluşuyor. Araba satın almak isteyen tüm müşteriler, 4 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alana sahip lokasyonda; 200 farklı arabayı, TSE onaylı ekspertiz raporları ve otoplus’ın uzman kadrosunun danışmanlığıyla detaylı bir şekilde inceleme fırsatı elde ediyorlar.

Satın alma sırasında 12 ay/20 bin kilometre garanti verilerek, alım sonrasında yaşanabilecek riskler de müşteriler için güvence altına alınıyor. Ayrıca alıcılar dilerlerse 20 gün içerisinde değişim imkanından da faydalanabiliyorlar.

Arabasını satmak isteyen müşteriler ise profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında, arabalarına sunulan son fiyat teklifini kabul etmeleri durumunda, otoplus güvencesiyle şeffaf, kolay ve hızlı bir şekilde değerinde araba satışı yapabiliyorlar.

Tam donanımla kurulan yeni merkezde, aynı gün içerisinde 30 arabanın ekspertiz işlemleri tamamlanabilirken, teklifi kabul eden tüm müşterilerin hesabına ödemeler de anında nakit olarak yapılıyor. Bu imkanların yanı sıra, hem alım hem satım sürecinde, otoplus’ın çözüm ortaklarıyla birlikte sağladığı sigorta ve finansman gibi değer yaratan hizmetlerle müşterilerin tüm ihtiyaçlarına tek bir noktadan yanıt veriliyor.

- "Yeni merkezler açarak büyümemizi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan, letgo olarak, otoplus hizmetini sunmaya başladıkları ilk günden bu yana tüm araba alım-satım sürecini ve sonrasını sahiplenen çözüm ortağı olma hedeflerine adım adım ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün gururla söyleyebilirim ki Türkiye genelindeki operasyonlarımızı hızlı bir şekilde büyütüyor, her geçen gün daha çok insanı otoplus’ın hizmetleriyle buluşturuyoruz. İstanbul’da açtığımız 3 merkezimizin ve Türkiye genelindeki anlaşmalı Pilot Garage şubelerimizin ardından, İzmir’de hizmete sunduğumuz tam donanımlı yeni merkezimizle daha çok insana otoplus deneyimini yaşatacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. İzmir’de, 7 bin metrekarelik geniş bir alana yaptığımız bu yatırım hem sektörümüzde katma değer yaratmak hem de İzmir’in nüfusuna istihdam sağlamak açısından oldukça önemli bir adım oldu. İzmir gibi potansiyeli yüksek bir ilde müşterilerimize hizmet verecek olmak oldukça mutluluk verici."

Araba alım satımı sırasında müşteri ile temasın önemine dikkati çeken Noyan, otoplus olarak, müşterilerle bir araya gelebildikleri, onlarla temas edebildikleri, beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlayabildikleri bir iş modeli kurguladıklarını belirtti.

Dijital varlık kadar, fiziksel varlığın da önemli bir yer tuttuğuna inandıklarını aktaran Noyan, "Tüketicilerin, ikinci el araba alım satımı sırasında bir sorunla karşılaştıklarında, karşılarında güvenilir bir muhatap bulmalarının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, müşterilerimize Türkiye’nin çeşitli illerinde güvenli araba alım-satım deneyimini yaşatmaya devam etmek için önümüzdeki dönemde de yeni merkezler açarak büyümemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

