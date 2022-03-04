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otoplus, en büyük merkezini İstanbul’da açtı

04.03.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan: - "Yeni lokasyonun İstanbul’da popüler bir alışveriş merkezinde konumlanmasının müşterilere büyük ölçüde konfor ve kolaylık sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - Alım noktaları dahil olmak üzere Türkiye’de toplamda 30 noktada faaliyet gösteren otoplus, beşinci merkezini İstanbul Vega AVM’de açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vega AVM’de yaklaşık 400 araç kapasitesine ve 13 bin metrekarelik geniş alana sahip yeni otoplus merkezi, araba alım satımına dair tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayarak müşteri deneyimine odaklanıyor.

Letgo’nun ikinci el araba alım satımındaki kurumsal iş modeli otoplus, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Letgo’nun 2017 yılından bu yana dijitalde edindiği ikinci el araç tecrübesini fiziksel iş modeline entegre ederek müşteri deneyimine odaklanan otoplus, İstanbul Vega AVM’deki yeni lokasyonu ile en büyük ikinci el araba alım-satım merkezini hizmete soktu. Hızlı bir şekilde büyümeye devam eden ve ikinci el araba sektörünü yeniden şekillendiren otoplus’ın İstanbul’daki yeni lokasyonu kendine özgü konseptiyle öne çıkıyor.

İstanbul Vega AVM’de konumlanan yeni merkez, gün içinde 22 arabanın ekspertizini yaparak alım veya takas hizmeti sunabiliyor. Taşıt finansmanı seçeneklerinin yanı sıra ekspertiz ve satın alma hizmetine ek olarak takas imkanı da sunuluyor.

Araba satın almak isteyen müşteriler istedikleri arabayı TSE onaylı ekspertiz raporları ve otoplus uzmanlarının danışmanlığında detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buluyor. 12 ay/20 bin km garantisinin sunulduğu otoplus merkezlerinde, alım sonrasında yaşanabilecek riskler de müşteriler için güvence altına alınıyor, araçlar alımda titizlikle ekspertizi yapılıp kusurları, yenileme gerektiren alanları tespit edilip sorunlar giderilerek müşterilerin beğenisine sunuluyor. Alıcılar dilerlerse 20 gün içerisinde iade imkanından faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan, yeni lokasyonun İstanbul’da popüler bir alışveriş merkezinde konumlanmasının müşterilere büyük ölçüde konfor ve kolaylık sağlayacağını belirterek, otoplus iş modeliyle Türkiye’de ikinci el araba alım satımında dijitalden fiziksele doğru evrilen yeni bir iş modeli ortaya koyarak ezberleri bozduklarını ifade etti.

Tüketicilerin araba alıp satarken güvenilir bir muhatap bulmakta büyük sorun yaşadıklarını aktaran Noyan, otoplus olarak ikinci el araba alım satımını kolay, güvenilir ve şeffaf hale getirerek hem alım-satım hem de satış sonrası süreçleri müşteri deneyimi noktasında baştan sona kusursuz hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

2020’nin sonunda ilk otoplus merkezini Maslak’ta açan letgo, ardından İstanbul Pendik, Ataşehir ve İzmir’de yeni merkezler açarak büyümesini sürdürdü. Bu süreçte ekspertiz alanında Pilot Garage ile iş birliği yapan otoplus markası, Türkiye genelinde 25 farklı noktada ikinci el araç alanında kolay, güvenilir ve yaygın hizmet vermeyi sürdürüyor.

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