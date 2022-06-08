otoplus, taşıt kredisinde Garanti BBVA ile iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - letgo'nun ikinci el araba alım satımındaki kurumsal iş modeli otoplus, Garanti BBVA ile iş birliği yaparak müşterilerine hızlı taşıt kredisi imkanı sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Garanti BBVA'nın otoplus müşterileri için hayata geçirdiği taşıt kredisi kampanyasında otoplus'a özel oranlar geçerli oluyor. Kredi başvuruları, müşterilerin otoplus "showroom"larından ayrılmalarına gerek kalmadan, 30 dakika içerisinde güvenli bir şekilde tamamlanabiliyor. Bu sayede otoplus müşterileri, Garanti BBVA'nın avantajlı taşıt kredisi imkanından hızlı ve kolayca faydalanabiliyor.

2020 yılı sonunda İstanbul Maslak'ta faaliyete geçen ilk showroomun ardından İstanbul, İzmir ve Ankara'da açtığı yeni merkezler ve marka iş birlikleriyle 50 noktaya ulaşan otoplus, kurumsal iş modeliyle ikinci el araç sektöründe büyümesini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan, otoplus olarak, müşterilerinin araba satım sürecini şeffaf, güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlamaları için sektörün kurumsallaşmasında önemli rol üstlenen kurumlarla iş birliği yapmayı önemsediklerini belirtti.

Bu kapsamda, müşteri deneyimini iyileştirme amacıyla dijitalden fiziksele taşıdıkları iş modelini desteklemek amacıyla sektöründe öncü olan güvenilir finansal partnerlerle çalıştıklarını aktaran Noyan, "Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde müşterilerimize banka şubesine gitmeye gerek kalmadan, mağaza içerisinde taşıt kredisine 30 dakikada erişim imkanı sunarak vakit ve konfor kazandırıyoruz, böylece müşterilerimiz geniş bir ürün portföyünden ihtiyacına en uygun aracı bulup satın alırken finansmanda esneklik ve kolaylık tecrübe edecek. Her geçen gün Türkiye genelinde daha çok insanı otoplus'ın kurumsal ve güvenilir iş modeliyle buluşturmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu da Bayiden Anında Kredi (BAK) sistemiyle, ikinci el araç satışlarında da minimum operasyonel iş yüküyle hızlı ve otomatize bir kredi süreci deneyimi sunarak sektörde fark yarattıklarını ifade etti.

BAK sistemiyle aynı zamanda 2. el taşıt kredileri finansmanında, müşterilere çok önemli bir katkı sağladıklarını belirten Öztopçu, şunları kaydetti:

"Bu sistem kapsamında müşterilerimiz tüm işlemleri tek seferde, tek noktada çok hızlı bir şekilde tamamlamanın ve bireysel taşıt kredisi ile otomobil almanın konforunu yaşarken BAK sistemiyle Garanti BBVA şubelerine gitmeye gerek kalmadan maksimum 30 dakikada para transferi dahil kredi kullanabiliyorlar. BAK ile hizmet verdiğimiz toplam bayi sayısı 700'e ulaşırken bu hizmet modelimizin sonucu olarak, 2022 Mart sonu sonuçlarına göre bireysel taşıt kredilerinde yüzde 21,89 olan pazar payımızla bankalar arasındaki liderliğimizi korumaya da devam ediyoruz. Otoplus ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde daha fazla tüketiciye finansal çözüm sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."

