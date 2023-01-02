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Otoyolda bulduğu yaralı kızıl şahine sahip çıktı

02.01.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dörtyol Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Coşkun, özel otomobili ile Adana’ya giderken TEM Otoyolu üzerinde bulduğu yaralı kızıl şahini aracına alarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinden kullandığı 31 AKJ 148 plaklı özel otomobil ile Adana’ya giden Mevlüt Coşkun, TEM otoyolu Misis mevkisinde yol kenarında uçmakta zorlanan bir kuş ile karşılaştı. Aracını güvenli alana park ederek yerde bulunan yırtıcı kuşun yanına yaklaşarak yaralı olduğunu fark etti.

Coşkun, yaralı halde bulduğu kızıl şahini otomobiline alarak Misis uygulama noktasında bulunan görevlilerden yardım istedi. Yaralı şahini tedavisinin yapılması için noktaya çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.

Kanat bölgesinden yaralanan kızıl şahinin otoyoldan geçen araçların çarpması sonucu yaralanmış olabileceği belirtildi.

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