YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Otoyolda feci kaza: 1 ölü

Otoyolda feci kaza: 1 ölü

07.11.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da otoyolda beton direğe çarpan tırın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Otoyolda feci kaza: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sürücüsü yağış ve oluşan sisten dolayı tünel girişinde görüş mesafesi azalınca beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmı koptu.

Tır otoyolda savrularak başka araçlara çarptı. Kaza sonrası tırın sürücüsü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göle dönen sokağı komiser açmaya çalıştıGöle dönen sokağı komiser açmaya çalıştı
Konya'da çalıntı eşyaları satan dükkan sahibi yakalandıKonya'da çalıntı eşyaları satan dükkan sahibi yakalandı
Çekmeköy'de okul kantininde çıkan yangın paniğe sebep olduÇekmeköy'de okul kantininde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Anahtar Kelimeler:
kaza

Adana Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
12:27
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:00

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazartesi

Arı Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Selvi Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.