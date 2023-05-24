YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Otoyolda feci kaza: Paramparça olan tırın kupasından sağ çıktı

Otoyolda feci kaza: Paramparça olan tırın kupasından sağ çıktı

24.05.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde arızalanarak emniyet şeridinde duran kamyona çarpan tırın kupa kısmı adeta yok oldu.

Otoyolda feci kaza: Paramparça olan tırın kupasından sağ çıktı

Kupa kısmı paramparça olan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Erdoğan K. idaresindeki 38 RZ 092 kamyon arıza yaptı. Arızalanan kamyonu emniyet şeridine çeken sürücü yola reflektör koymak için araçtan indi. Bu esnada aynı istikamette ilerlemekte olan Zeki K. kontrolündeki 41 AHS 518 plakalı Mercedes marka tır, emniyet şeridinde duran kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 41 AHS 518 plakalı tırın kupa kısmı adeta yok oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Her iki aracın sürücüsü de şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattıAnadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandıTokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Kayseri'de ortaokul ve lise öğrencilerinin projeleri KOCAFEST'te yarışacakKayseri'de ortaokul ve lise öğrencilerinin projeleri KOCAFEST'te yarışacak
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 24 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:37
Sabah
05:27
Öğle
13:00
İkindi
16:57
Akşam
20:23
Yatsı
22:05

Sakarya Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Çarşamba

Berkay eczanesi
Erenler
Hakan eczanesi
Sapanca
Sarioglu eczanesi
Serdivan
Yücel eczanesi
Adapazari
Berrak eczanesi
Serdivan
Vitamin eczanesi
Adapazari
Aile eczanesi
Akyazi
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.