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Otoyolda kaza yaptığı için otomobilinden inen sürücü, araç çarpması sonucu öldü

12.06.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda kullandığı otomobilden kaza yaptığı için inen sürücü, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otoyolda kaza yaptığı için otomobilinden inen sürücü, araç çarpması sonucu öldü

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Yakup Enes Çalışkan yönetimindeki 16 DM 525 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje vurdu.

Kaza sonrasında otomobilinden inerek otoyolun ortasına kadar yürüyen Çalışkan'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı.

Çalışkan, daha sonra bir başka aracın çarpması sonucu yolda yaklaşık 100 metre sürüklenerek yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen polis ve savcının incelemesinin ardından Çalışkan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Çalışkan'a çarpan araçların bulunması için çalışma başlattı.

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