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Oturarak Voleybol 1.Lig 1.Etap müsabakaları Karabük’te başladı

15.12.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Oturarak Voleybol 1. Lig 1. Etap müsabakaları Karabük’te başladı.

Oturarak Voleybol 1.Lig 1.Etap müsabakaları Karabük’te başladı

Karabük’te Oturarak Voleybol 1. Lig 1. Etap müsabakaları Yeni Mahalle Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından başladı. Açılış seremonisine Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürü Mustafa Çalış, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Taner Canyurt, teknik heyetler ve sporcular katıldı.

Açılış seremonisinde konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, organizasyon yapmanın zor olduğunu fakat organizasyona ev sahipliği yapmanın daha zor olduğunu belirterek Karabük’ün artık bu organizasyonlara alışık olduğunu belirtti. Karabük’ün 2022 yılında yaklaşık 10 bin sporcu ağırladığını ifade eden Vali Gürel artık şehrin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Vali Gürel, engelli sporcuların spor yapmalarının sadece spor yapan bireylere değil başta engelli bireyler olmak üzere herkese cesaret verdiğini vurguladı.

Protokol konuşmalarının ardından program toplu fotoğraf çekiminin ardından karşılaşmalar ile devam etti. 3 gün sürecek sürecek olan 20 takım ve yaklaşık 400 sporcu, antrenör ve idarecinin katıldığı Karabük’ün ev sahipliğinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu “Oturarak Voleybol 1.Lig 1.Etap Müsabakaları sona erecek.

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